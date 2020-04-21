Путин и Эрдоган обсудили вопросы, связанные с распространением коронавируса

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонной беседы комплекс вопросов, связанных с распространением коронавируса. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией, в том числе по линии Министерств здравоохранения и других профильных структур», - говорится в сообщении.

Руководство двух стран также приняло решение о продолжении взаимодействия в целях обеспечения возвращения граждан России и Турции на родину.

В начале апреля Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с COVID-19. Стороны также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.