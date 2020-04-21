Мишустин обсудил крупные совместные проекты с премьером Вьетнама

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его коллега из Вьетнама Нгуен Суан Фук обсудили реализацию крупных совместных проектов двух стран. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РФ.

ֿ«Мишустин и Нгуен Суан Фук обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в промышленной, нефтегазовой и электроэнергетической сферах», - говорится в сообщении.

Уточняется, что особое внимание уделялось сооружению во Вьетнаме новых объектов электрогенерации и созданию сборочных производств российских автомобилей.

Главы правительств также подчеркнули важность Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, в первую очередь в контекcте российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества.