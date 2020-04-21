Греф объяснил передачу контроля над Сбербанком правительству

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф объяснил передачу контроля над главным банком страны правительству. По его мнению, продажа контрольного пакета акций была необходима для устранения конфликта интересов внутри Центрального банка.

Свое отношение к сделке он высказать отказался, аргументируя это тем, что решение было принято не правлением.

«Можно же одобрять то, на что ты можешь повлиять или нет, поэтому это было не наше решение. Это решение правительства и Центрального банка», - сказал Греф в интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

Греф отметил, что сделка для правительства была исключительно выгодной, так как продажа акций прошла по цене ниже рыночной. Он также признал, что она помогла направить средства от продажи сразу в бюджет, и теперь деньги могут быть направлены на реализацию масштабного плана социальной поддержки населения, анонсированного Владимиром Путиным.

О выкупе акций Сбербанка у Центрального банка России стало известно 10 апреля. Минфин приобрел 50% акций кредитной организации. Сумма сделки составила 2,139 трлн рублей, которые были взяты из средств Фонда национального благосостояния. До 1 июня Центробанк перечислит в бюджет России более триллиона рублей от сделки.