Российские военные начнут дезинфекцию учреждений в Брешиа 22 апреля

22 апреля российские и итальянские военнослужащие приступят к выполнению задач по дезинфекции и санитарной обработке лечебных учреждений в провинции Брешиа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сегодня в управлении здравоохранения провинции Брешиа состоялись консультации руководства российской военной делегации и представителей администрации провинции, на которых обсуждались вопросы по оказанию помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам генерального директора управления здравоохранения Брешиа Клаудио Силео, в провинции около 100 лечебных учреждений, которые требуют дезинфекции и санитарной обработки.

Заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий группу российских военных специалистов, уточнил порядок выполнения задач по оказанию помощи региону совместно с итальянскими военнослужащими с учетом опыта проведения работ в Бергамо.

20 апреля руководство итальянской области Ломбардия попросило задействовать российских военных специалистов, оказывающих Италии помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в проведении дезинфекции лечебных учреждений в провинции Брешиа.