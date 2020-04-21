В Минпросвещения объяснили порядок ГИА в этом году

Сдача государственной итоговой аттестации (ГИА) в девятых классах в этом году будет проводиться на базе тех же школ, где учатся экзаменуемые. Решение принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

«Данные изменения относятся к экзаменам в девятых классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ», - уточняется в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

Новый проект расписания ГИА предполагает основной период проведения экзаменов с 8 июня по 31 июля. Региональные органы могут сами определять основные и резервные сроки экзаменов по русскому языку и математике в пределах установленного периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводить не будут.