Более 35 тысяч грузов получат военные на Крайнем Севере и в Арктике

В рамках навигационного завоза в 2020 году более 35 тысяч грузов будет доставлено в военные подразделения на Крайнем Севере и в Арктике, сообщили в штабе СФ.

«До 1 октября планируется доставить более 35,4 тысячи тонн различных материальных средств в более чем 60 подразделений и частей Северного флота и Минобороны России, дислоцированных в 48 труднодоступных пунктах на Крайнем Севере и в Арктике», - говорится в сообщении.

В нем также отмечено, завоз будет вестись несколькими отрядами судов обеспечения, в состав которых будут включены буксиры, килекторные суда, а также транспорт поставщика ГСМ и котельного топлива.

Ранее генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что в 2019 году Россия перевезла по Северному морскому пути около 30 миллионов тонн грузов.