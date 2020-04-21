В Роспотребнадзоре рекомендовали запретить покупателям взвешивать продукты

В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации по организации работы магазинов в период пандемии нового типа коронавируса. В них содержатся инструкции по мерам предотвращения заражения инфекцией сотрудников и покупателей.

Так, рекомендуется максимально исключить прием денег и отпуск товара одним лицом, все это следует делать в одноразовых перчатках. Кроме того, магазины попросили убрать возможность самостоятельного взвешивания товаров покупателями. Все продукты следует продавать только в упакованном виде.

Ранее в Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для работы предприятий. В частности, в ведомстве посоветовали допускать для работы в помещение до 50 кв.м. не более пяти человек.