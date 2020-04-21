СК назвал имя организатора убийства Япончика

Следственный комитет РФ назвал имя организатора одного из самых громких преступлений современной России - убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного под прозвищем Япончик.

По данным следствия, заказчиком является другой авторитет - Илья Симония (Махо), скрывающийся за границей и объявленный в международный розыск.

Вячеслав Иваньков был убит 28 июля 2009 года на Хорошевском шоссе в Москве. При выходе из ресторана его застрелил неизвестный. Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось.

В 2020 году в Москве был задержан некий Муртаз Шадания. По информации правоохранителей, мужчина имеет непосредственное отношение к делу Япончика. Сейчас Шадания находится под стражей.

Позже стало известно имя еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета. Им оказался 39-летний Каха Газзаев, отбывающий в настоящий момент наказание за другие преступления.