Сбербанк спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в РФ
Аналитики кредитной организации выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение эпидемиологических процессов в других государствах с ситуацией внутри России.
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Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая. Соответствующее заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, аналитики кредитной организации выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение эпидемиологических процессов в других государствах с ситуацией внутри РФ.
«До этого периода времени, конечно, критически важно соблюдать все требования карантина», - подчеркнул Греф в интервью, которое транслировал «Сбербанк TV».
Ранее заведующий кафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин рассказал, когда завершится эпидемия коронавируса.