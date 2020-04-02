Стройка в режиме карантина: в Алеппо восстанавливают жилой район

Сирийские власти начали восстанавливать жилой район на западе Алеппо. Совсем недавно эти кварталы ежедневно обстреливали боевики. Теперь там шумит строительная техника.

В первую очередь, ремонтируют дороги, расчищают завалы на улицах, заново проводят электричество. Для этого нужно полностью отстроить разрушенную подстанцию. Специалисты работают быстро, закончить надеются за пару недель. В дома уже начали возвращаться жители.

Район Эль-Хамдания - лишь один пункт из огромного списка сирийских строителей. По всей стране они уже восстановили почти 1000 школ, около 300 поликлиник и 200 водонапорных станций. Ремонтируют мосты, трассы, электростанции и промышленные предприятия. И могли бы работать круглосуточно, но в шесть вечера все замирает. По всей территории Сирии действует карантин.

Меры безопасности из-за коронавируса ужесточили и на заводах. В цехах проводят дезинфекцию, а всех сотрудников обязали работать в масках.