Саперы ЮВО уничтожили десятки мин времен ВОВ: кадры подрыва
Склад с боеприпасами был обнаружен в ходе сельхозработ в Ростовской области.
© Видео: ТРК "ЗВезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Саперы Южного военного округа уничтожили десятки мин времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены местными жителями в ходе сельхозработ.
Мины были уложены в яму глубиной три метра, после чего с помощью накладного заряда массой почти 20 килограммов в тротиловом эквиваленте был произведен подрыв.
По словам военных инженеров, Южного круга, боеприпасы времен войны приходится обезвреживать часто.
Ведь территория Ростовской области - это место кровопролитных боев и свидетельства тех сражений здесь находят нередко.