СМИ: Минпросвещения изменило место проведения ЕГЭ

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) в 2020 году школьники будут сдавать в своих учебных заведениях. До этого, как правило, ЕГЭ отправляли писать в соседние школы, однако сейчас из-за пандемии коронавируса было принято такое решение.

Как сообщает портал «Стопкоронавирус.ру», ссылаясь на Минпросвещения, ЕГЭ-2020 пройдет очно, поскольку его проведение в дистанционном формате для всей страны невозможно технически.

Ранее было принято решение о переносе начала основной волны ЕГЭ на 8 июня текущего года. В то же время не исключено, что будет второй перенос, но о целесообразности такого шага будут говорить после майских праздников.