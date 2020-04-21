Радиация в Чернобыле: какую опасность представляет пожар возле зоны отчуждения

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал ситуацию с пожарами в Чернобыле, которые бушуют с 4 апреля. Он усомнился в недавних утверждениях украинских чиновников и экспертов, заявлявших, что осадки в виде дождя помогли справиться с некоторыми очагами открытого огня.

«Я видел эти победные реляции чиновников и экспертов о том, что в минувшую неделю ливни помогли практически полностью потушить очаги открытого огня в Чернобыльской зоне, остались якобы лишь тлеющие пни, древесина, какая-то лесная подстилка, ну и торф, горящий в болотах. Но, честно говоря, я не так оптимистичен. Во-первых, эти осадки были небольшой интенсивности. Это максимум четыре-пять миллиметров, это всего лишь полведра воды на квадратный метр поверхности в лучшем случае. Конечно, этого недостаточно для ликвидации подземных пожаров, которые несут основную опасность», - объяснил Тишковец в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Ситуацию осложняет и усиливающийся ветер, который за считаные часы переносит попадающие из Чернобыля частицы за пределы площади возгорания.

«Постоянно этот поток из зоны Чернобыля, все частицы, которые попадают в атмосферу, переносятся с большой скоростью. Буквально за несколько часов они оказываются на территории нашей страны», - рассказал Тишковец.

Опасения вызывает и тот факт, что полыхают леса вокруг Чернобыльской АЭС.

«Только необразованные люди могут утверждать, что спустя 34 года после чернобыльской аварии радиация якобы больше никому не угрожает. Это не так. Я напоминаю, что период полураспада основных изотопов в Чернобыльской зоне, которые образуются при реакции деления цезия и стронция, порядка 30 лет. Это действительно так. Но для того, чтобы окончательно перейти в стабильное состояние, чтобы радиоактивности не было, нужно 300 лет. Это десять периодов», - пояснил Тишковец.

По последним данным, пожарным удалось локализовать один очаг пожара вблизи села Корогод. Сейчас основные силы брошены на тушение участков у сел Рассоха, Кривая Гора, Рудьки и двух торфяников.