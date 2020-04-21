Минпромторг России обновил список системообразующих предприятий

В список системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли внесены 246 компаний. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Министерства промышленности и торговли РФ.

«17 апреля по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что компании разделены на 15 отраслей: автомобильная, авиационная и радиоэлектронная промышленность, станкостроение, нефтегазовое машиностроение, судостроение, энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность, тяжелое машиностроение, лесопромышленный комплекс, легкая и химическая промышленность, железнодорожное машиностроение, промышленность социально значимых товаров, обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии.

Эти отрасли периодически будут пополняться новыми предприятиями, соответствующими установленным критериям.

Кроме того, на этой неделе Минпромторг утвердит перечень системообразующих организаций еще по 10 отраслям.