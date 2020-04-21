Путин одобрил идею поддержки внутреннего туризма после пандемии

Президент России Владимир Путин намерен обсудить дополнительные меры поддержки для развития внутреннего туризма после пандемии коронавируса. Об этом он заявил на совещании с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в режиме видеосвязи.

Кожемяко задал главе государства вопрос о том, что будет происходить с туристической отраслью в стране, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка.

«У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, мы обязательно это обсудим», - ответил президент.

Во время видеоконференции Путин и Кожемяко также обсудили меры борьбы с коронавирусом в Приморье. Глава государства позитивно оценил работу по этому направлению в регионе.