Путин одобрил идею поддержки внутреннего туризма после пандемии
Намерение обсудить развитие отрасли глава государства высказал на совещании с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
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Президент России Владимир Путин намерен обсудить дополнительные меры поддержки для развития внутреннего туризма после пандемии коронавируса. Об этом он заявил на совещании с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в режиме видеосвязи.
Кожемяко задал главе государства вопрос о том, что будет происходить с туристической отраслью в стране, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка.
«У нас предусмотрена была поддержка по этому направлению, мы обязательно это обсудим», - ответил президент.
Во время видеоконференции Путин и Кожемяко также обсудили меры борьбы с коронавирусом в Приморье. Глава государства позитивно оценил работу по этому направлению в регионе.