В РНИМУ рассказали, когда закончится эпидемия коронавируса

Цикл коронавирусной инфекции может составлять три с половиной - четыре месяца, поэтому к лету 2020 года эпидемия может завершиться. Об этом рассказал заведующий кафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

«Сам цикл составляет три с половиной - четыре месяца. У нас началось это в конце февраля. В начале июня мы с вами на эту тему уже точно говорить не будем», - ответил специалист корреспонденту РИА Новости на вопрос о том, когда наступит пик заболеваемости.

При этом ученый подчеркнул, что COVID-19 останется у человека, однако перестанет вызывать опасения. В качестве примера он привел испанский грипп, который существует по сей день, но не представляет серьезной опасности, как во время его эпидемии в начале XX века.