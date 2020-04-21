В Кремле прокомментировали слухи о здоровье Ким Чен Ына
В СМИ появилась информация о якобы ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
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В Кремле не знают насколько сообщения в СМИ о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына соответствуют действительности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели сообщения СМИ. Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждем официальных данных», - заявил Песков.
Ранее телеканал CNN сообщил, что в США внимательно изучаются данные разведки о здоровье северокорейского лидера, которое якобы ухудшилось после хирургической операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. При этом представитель в правительстве Южной Кореи, знакомый с ситуацией в КНДР, опроверг появившиеся в СМИ сообщения.