В Кремле прокомментировали слухи о здоровье Ким Чен Ына

В Кремле не знают насколько сообщения в СМИ о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына соответствуют действительности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения СМИ. Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждем официальных данных», - заявил Песков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в США внимательно изучаются данные разведки о здоровье северокорейского лидера, которое якобы ухудшилось после хирургической операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. При этом представитель в правительстве Южной Кореи, знакомый с ситуацией в КНДР, опроверг появившиеся в СМИ сообщения.