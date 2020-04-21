Москвичей с ОРВИ без подтвержденного COVID-19 обязали соблюдать самоизоляцию

Жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но без подтвержденного коронавирусного диагноза обязали соблюдать самоизоляцию, как и в условиях заражения им. Соответствующий указ подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Он начинает действовать с 22 апреля. При этом власти Москвы предупреждают, что будут отслеживать геолокацию и зараженных коронавирусом, и людей с симптомами ОРВИ.

В то же время их родственники и иные лица, проживающие с ними в одной квартире, имеют право свободного выхода из дома по бытовым нуждам, но пользоваться транспортом они смогут только в случае необходимости попасть в медицинское учреждение.

Ранее власти Москвы назвали преждевременными разговоры о смягчении режима самоизоляции. Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк призвал дождаться 30 апреля, когда будет информация о заболевших и выздоровевших.