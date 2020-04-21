В Кремле призвали не преувеличивать виртуальные недовольства граждан режимом самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о недовольстве отдельных россиян введенным в стране режимом самоизоляции. По его словам, не стоит преувеличивать их и обобщать.

Речь идет о появившихся в навигационных сервисах отметках с сообщениями, в которых пользователи жаловались на меры противодействия коронавирусной инфекции. По словам представителя Кремля, власти внимательно относятся к настроениям общества и сложностям, с которыми оно сталкивается.

«По мере возможности это учитывается при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни. Я бы не стал преувеличивать и обобщать, что вы говорите по "разговорчикам" и так далее, делать из этого какие-то кампании», - заявил Песков журналистам.

Он отметил, что тем не менее ничто не проходит без внимания властей, которые внимательно за всем следят.

Ранее Песков рассказал, когда будут приниматься дальнейшие действия по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, плато еще не достигнуто и противодействие будет продолжено.