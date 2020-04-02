Названа безопасная дистанция между людьми во время эпидемии COVID-19

Физик технологического института в Массачусетсе Лидия Буруиба рекомендует еще больше увеличить дистанцию между людьми из-за коронавируса.

Буруиба провела исследование и выяснила, что при чихании капли жидкости разлетаются на 7-8 метров и задерживаются в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от влажности. При этом рекомендуемое Центром по контролю и профилактике заболеваемости США расстояние между медработником и больным составляет примерно два метра, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) же такое расстояние равно одному-двум метрам.

Также физик добавила, что обычные тканевые маски неспособны защитить человека от вдыхания мелких капель распространяющейся при чихании жидкости. На основании полученных данных Буруиба рекомендовала еще больше увеличить дистанцию между людьми на период пандемии коронавируса.

Профессор инфекционных заболеваний в Медицинской школе Вашингтонского университета доктор Пол Поттинджер считает, что наибольшую угрозу, если говорить о COVID-19, при чихании составляют крупные капли, а они распространяются не более, чем на два метра от источника, пишет USA Today.

На запрос USA Today в ВОЗ ответили, что внимательно следят за появлением новых данных по теме и будут обновлять свои рекомендации по мере поступления информации.