Начальника антикоррупционного отдела УВД Зеленограда объявили в розыск

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда Вадим Базаров объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по факту вымогательства.

По информации следователей, 5 марта в ФСБ обратился один из зеленоградских бизнесменов. Он рассказал, что сотрудники ОБЭП требуют с него 1,8 миллиона рублей в обмен на прекращение проверки его деятельности.

В результате в Зеленограде на заправке, расположенной на Кутузовском шоссе, была проведена спецоперация. Был задержан помощник Базарова. А главный подозреваемый выбросил деньги и скрылся, перепрыгнув через ограждение заправки. Задержанному сотруднику Базарова избрана мера пресечения домашний арест, сообщает портал «Зеленоград 24».