На захваченном судне в Бенине находятся трое россиян

На судне Tommi Ritscher, которое захватили пираты в порту города Котону, находятся трое россиян. Об этом рассказали в посольстве РФ в Бенине и Того.

«Судно находится в акватории порта, как и было вчера. На борту судна находятся трое российских граждан», - приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

Об атаке судна пиратами в территориальных водах Бенина стало известно в понедельник вечером. Тогда же появилась информация, что на борту контейнеровоза могут быть граждане России. Однако в диппредставительство обращений не поступало.

По последним данным, на Tommi Ritscher находятся в заложниках семь или восемь членов экипажа. Местные власти ведут диалог с захватчиками контейнеровоза.