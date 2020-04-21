Власти Москвы назвали преждевременными разговоры о смягчении режима самоизоляции

Говорить о смягчении режима самоизоляции в Москве пока преждевременно. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также подчеркивается, что пока динамика роста количества заболевших есть.

«Давайте дождемся 30 апреля, когда будет информация о заболевших и выздоровевших», - предложил Немерюк.

Вчера на совещании с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что ясность в дальнейших действиях в условиях коронавируса должна наступить в течение недели – полутора. Также столичный градоначальник отметил, что нынешние меры являются в данной ситуации достаточными.