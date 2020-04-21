В Минюсте предложили не повышать штрафы в новом КоАП

В Министерстве юстиции России выступили с предложением не повышать штрафы в новом Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено размеры административных штрафов не повышать», - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что административные штрафы следует сохранить в тех же размерах, что и установлены в КоАП на данный момент.

Проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях планируется внести на рассмотрение правительства в мае 2020 года.

Ранее Минюст отклонил повышение штрафов водителям, которые также изначально хотели поднять в новом КоАП. К примеру, планировалось увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 рублей до 3 000 рублей. По мнению экспертов, к каждому водителю нужен индивидуальный подход.