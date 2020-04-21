В Кремле учитывают просьбы людей при планировании мер поддержки из-за коронавируса

В Кремле внимательно следят за настроениями людей в интернет-сообществах и учитывают их просьбы при подготовке мер поддержки, которые необходимы из-за распространения коронавируса. Об это рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы с большим вниманием относимся к тем сообщениям, где люди говорят о сложностях, которые они переживают, и о причинах этих сложностей», - сказал Песков.

Мнения россиян учитываются по мере возможности про составлении планов по поддержке не только отдельных категорий граждан, но и других участников экономической жизни.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированный митинг во Владикавказе, который прошел накануне. По мнению официального представителя Кремля, данная акция может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки.