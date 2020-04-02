Планировавших примкнуть к террористам уроженцев Средней Азии задержали в Крыму

Двое уроженцев Средней Азии 1997 и 1999 года рождения были задержаны на территории Крыма. Их подозревают в планировании примкнуть к террористам в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ФБС.

«Установлено, что указанные лица, исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте в рядах международной террористической организации», - говорится в сообщении.

Задержанные подозреваются в нарушении двух статей УК РФ: «Приготовление к совершению преступления» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».