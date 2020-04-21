В Кремле прокомментировали акцию протеста во Владикавказе

Несанкционированный митинг во Владикавказе, прошедший в период пандемии коронавируса, был незаконным и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он прокомментировал акцию протеста против режима самоизоляции в столице Северной Осетии, которая прошла 20 апреля. По официальным данным, на площадь у Дома правительства вышли около 200 человек.

«Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это может через какое-то количество дней иметь негативные последствия», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что не может дать оценку протесту, но очевидно, что местному руководству следует обсудить произошедшее с инициативной группой. Представитель Кремля также отметил, что довести информацию о своих проблемах можно до руководства республики можно спокойно, в рамках диалога.