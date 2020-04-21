В Кремле заявили о способности минимизировать последствия снижения цен на нефть

В Кремле заявили о наличии возможностей для минимизации негативных последствий снижения цен на нефть. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, при необходимости власти задействуют имеющиеся резервы.

«Наше правительство и наше руководство России располагает всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий такой международной волатильности для нашей экономики. Конечно, при необходимости эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействованы», - сообщил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что 20 апреля к окончанию торгов стоимость майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300% и достигла минус 37,63 доллара за баррель. Упали цены и майских фьючерсов нефти марки Brent по отношению к ценам при закрытии предыдущей сессии.