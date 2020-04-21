В Новороссийске омбудсмен предложил забрать у матери сына, которого она истязала

Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева рекомендовала органам в городе Новороссийске забрать у матери шестилетнего сына, которого она систематически истязала, и подготовить соответствующие документы в суд. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». В ходе предварительной проверки установлено, что в Новороссийске 15 апреля в одной из квартир был обнаружен шестилетний мальчик с телесными повреждениями, его мать в доме отсутствовала. Дверь была вскрыта после того, как в полицию поступило сообщение о затоплении.

«По предварительным данным, женщина систематически истязала ребенка, нанося ему удары по различным частям тела, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время», - говорится в сообщении регионального СК РФ.

По информации детского омбудсмена, ребенок сейчас находится в больнице Новороссийска. В ближайшее время его планируют перевести в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сообщается, что в Новороссийске ранее семья не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Следователями выясняются все обстоятельства данного дела, условия жизни семьи, по результатам расследования будет дана правовая оценка работе контрольных органов.