Юрист дал рекомендации желающим получить кредитные каникулы

Третьего апреля Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Он касается пострадавших от COVID-19 граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. Однако, как недавно с сожалением отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, процесс выдачи кредитов сейчас идет слабо. Банки почти сразу подтвердили свою готовность выдавать зарплатные кредиты под 0% и согласовывать отсрочки, кредитные каникулы, дополнительные программы по кредитным картам. На деле оказалось, что получить эту помощь не так-то просто. Недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов решил провести так называемую «контрольную закупку»: по его просьбе 158 уполномоченных в 29 регионах обратились за беспроцентными кредитами. Одобрено было всего шесть заявок. То есть формально кредитные организации выполняли распоряжение Центробанка, но фактически никак не помогали клиенту решить его проблему.

Такая «неповоротливость» банков связана прежде всего с тем, что кредитные организации тоже являются субъектами экономической деятельности, которые планируют свой бюджет на несколько месяцев вперед. И такая ситуация выбивает почву из-под ног у самих банков. Так полагает член Ассоциации юристов России Николай Колосов. Свое мнение он высказал в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

«Сейчас банки предпринимают все возможное, чтобы отложить неполучение тех прибылей, которые у них заложены», - считает эксперт.

Сегодня можно обратиться за предоставлением кредитных каникул по любому из кредитов - будь то ипотека, автокредит или другой вид займа. Однако сделать это можно только один раз.

«Можно обратиться за предоставлением кредитных каникул по любому из кредитов. Но нужно помнить, что это можно сделать всего один раз. Многие люди начинают думать, что могут себе позволить два-три месяца каникул, а потом все наладится. Но в случае, если ситуация не улучшится, естественно, человек попадает в очень непростую финансовую ситуацию», - пояснил Колосов.

В этой связи он рекомендовал брать кредитные каникулы на максимальный срок - шесть месяцев.

«Лучше брать по-максимуму, потому что приостановить действие этих каникул заявитель вправе сам, никаких штрафных санкций не предусмотрено», - подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских удостоверений, срок которых заканчивается с 1 февраля по 15 июля. Банкам также можно проводить финансовые операции, если срок действия документа клиента истек. Однако Николай Колосов обратил внимание на то, что это лишь право банка, а не обязанность.

«На сегодняшний день банкам предоставлена возможность до 1 июля 2020 года проводить финансовые операции в том случае, если срок действия паспорта истек. Но надо помнить, что это право банка, а не обязанность. Банк имеет право отказать в проведении операции, я знаю, что такие случаи уже были», - объяснил эксперт.

Многие предприниматели столкнулись с проблемой получения льготных кредитов на выплату зарплат своим сотрудникам. Особенно это касается тех бизнесменов, которые работают в отраслях, не считающихся официально пострадавшими из-за введенных мер против распространения коронавируса. Но и такие предприниматели имеют право обратиться в кредитную организацию и попросить рассрочку.

«Субъект предпринимательства вправе обратиться в кредитную организацию и попросить рассрочку, но ссылаясь не на свежую норму законодательства, а на ранее изданные нормы, которые позволяют это сделать», - отметил Колосов.

Самой незащищенной оказалась позиция самозанятых. Тем, кто находится в тяжелой финансовой ситуации, лучше прекратить свою деятельность и встать на учет по безработице.

«Но говорю сразу, что обещанную выплату в 19 с половиной тысяч рублей он (самозанятый. - Прим. ред.) не получит, а получит выплату в полторы тысячи рублей», - предупредил Колосов.

На прошлой неделе, после критики из Кремля, банки стали активнее выдавать кредиты предпринимателям и частным лицам. По мнению Колосова, банки смогут полностью оценить свои грядущие риски и сверстать новые бюджеты через полтора-два месяца, и тогда 90% проблем, связанных с получением кредитов, будут устранены.