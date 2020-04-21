Власти Москвы не планируют вводить пропуска для передвижения пешеходов

Глава столичного Департамента торговли и услуг и первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк прокомментировал вопрос возможного появления пропусков для пешеходов на передвижение в столичном регионе. По его словам, подобных планов на данный момент нет.

«Пока планов по введению пропусков для пешеходов не было. Но на всякий случай лучше носить с собой паспорт», - сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Между тем жители Подмосковья оформили 5,2 миллиона цифровых пропусков для передвижения по региону. Все жители Подмосковья с 15 апреля обязаны иметь его при себе.