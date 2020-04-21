В МЧС назвали главную причину пожаров в России

МЧС России назвало курение главной причиной пожаров в стране. Об этом заявил на онлайн-конференции директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.

По его словам, на втором месте в списке причин пожаров - неправильная эксплуатация печного отопления, а на третьем - неисправность электрооборудования. Причем под последним понимается и замыкание, и перегрузка электросетей.

С 1 октября прошлого года в России вступил в силу запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях. По статистике, в 60% случаев пожары на балконах возникают из-за неосторожности при курении.