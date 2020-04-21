Росатом: семь сотрудников ядерного центра в Сарове заболели коронавирусом

Семь сотрудников российского Федерального ядерного центра – Всероссийского НИИ экспериментально физики в Сарове заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что больные чувствуют себя нормально, болезнь протекает у них в легкой форме.

«Сейчас у нас на контроле в отрасли 47 случаев инфицирования COVID-19. Тридцать один человек с контроля снят, и это хорошая новость, а новость плохая - растет количество заражений коронавирусом в атомных городах», - цитирует РИА Новости слова Лихачева.

Среди городов, в которых случаи COVID-19 носят единичный характер Лихачев выделил Новоуральск, Лесной и Билибино. В этих населенных пунктах расположены крупнейшие в мире комбинаты по обогащению урана, а также АЭС, напомнил генеральный директор госкорпорации.

«Есть категория городов, где случаев положительного тестирования уже больше десятка. Отдельно выделю Саров. Сейчас там 23 человека с подтвержденным диагнозом», - констатировал Лихачев.

Цепочку заражений удалось отследить. Выяснилось, что инфекцию в город «завезла» пожилая пара, вернувшаяся с курорта. Уже после госпитализации пенсионеров, диагноз подтвердился у их родственников и соседей. Более 100 человек оказались на строгом карантине.

По мнению главы Росатома, тревожная ситуация сложилась в населенных пунктах Заречный Пензенской области, Железногорске Красноярского края, Обнинске Калужской области и в Удомле Тверской области. Ситуация там взята под особый контроль, заболевшим и их близким оказывается вся необходимая помощь, добавил Лихачев.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. Сегодня в мире COVID-19 инфицированы уже более 2,3 миллиона человек, свыше 157 тысяч погибли.