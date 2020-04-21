Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Росатом: семь сотрудников ядерного центра в Сарове заболели коронавирусом

Ян Брацкий
01:20 21.04.2020
Состояние здоровья большинства инфицированных не вызывает беспокойства, так как болезнь у них проходит в легкой форме.
Росатом: семь сотрудников ядерного центра в Сарове заболели коронавирусом
© Фото: Сергей Субботин РИА Новости

Семь сотрудников российского Федерального ядерного центра – Всероссийского НИИ экспериментально физики в Сарове заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что больные чувствуют себя нормально, болезнь протекает у них в легкой форме.

«Сейчас у нас на контроле в отрасли 47 случаев инфицирования COVID-19. Тридцать один человек с контроля снят, и это хорошая новость, а новость плохая - растет количество заражений коронавирусом в атомных городах», - цитирует РИА Новости слова Лихачева.

Среди городов, в которых случаи COVID-19 носят единичный характер Лихачев выделил Новоуральск, Лесной и Билибино. В этих населенных пунктах расположены крупнейшие в мире комбинаты по обогащению урана, а также АЭС, напомнил генеральный директор госкорпорации.

«Есть категория городов, где случаев положительного тестирования уже больше десятка. Отдельно выделю Саров. Сейчас там 23 человека с подтвержденным диагнозом», - констатировал Лихачев.

Цепочку заражений удалось отследить. Выяснилось, что инфекцию в город «завезла» пожилая пара, вернувшаяся с курорта. Уже после госпитализации пенсионеров, диагноз подтвердился у их родственников и соседей. Более 100 человек оказались на строгом карантине.

По мнению главы Росатома, тревожная ситуация сложилась в населенных пунктах Заречный Пензенской области, Железногорске Красноярского края, Обнинске Калужской области и в Удомле Тверской области. Ситуация там взята под особый контроль, заболевшим и их близким оказывается вся необходимая помощь, добавил Лихачев.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. Сегодня в мире COVID-19 инфицированы уже более 2,3 миллиона человек, свыше 157 тысяч погибли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.04.2020, 19:46
В центре «Вектор» анонсировали начало испытаний вакцины от коронавируса
Дата20.04.2020, 22:15
Выход из-под удара и уничтожение целей: кадры учений Ту-95МС и Ту-22М3 в Амурской области
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата19.04.2020, 16:25
Мантуров: серийные поставки «Арматы» в войска начнутся в 2021 году
Дата20.04.2020, 08:50
В СКР начали проверку преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
02:01 Спорт
При пустых трибунах: в Германии готовы возобновить футбольные матчи с 9 мая
01:20 В стране и мире
Росатом: семь сотрудников ядерного центра в Сарове заболели коронавирусом
00:58 В стране и мире
Власти США заявили о снижении темпов заболеваемости коронавирусом
00:31 В стране и мире
Верховный суд России проведет первое слушание в онлайн-режиме
00:14 В стране и мире
Минпромторг направил в Гепрокуратуру данные о завышении поставщиками цен на продукты
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
02:01 Спорт
При пустых трибунах: в Германии готовы возобновить футбольные матчи с 9 мая
01:50 В стране и мире
Минпромторг России обновил список системообразующих предприятий
01:20 В стране и мире
Росатом: семь сотрудников ядерного центра в Сарове заболели коронавирусом
00:58 В стране и мире
Власти США заявили о снижении темпов заболеваемости коронавирусом
00:31 В стране и мире
Верховный суд России проведет первое слушание в онлайн-режиме
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Паркет вместо льда: как проводят время спортсмены на самоизоляции
Видео
«Путь к цивилизованной жизни»: эксперт прокомментировал поправки в Гражданский кодекс о правах соседей по даче
«В груди песок»: переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о своих симптомах
Четыре «всадника» онкологии: названы предшествующие раку заболевания
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Видео
Голливуд «по-питерски»: автомобиль едва не рухнул в Мойку, отрываясь от полиции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.