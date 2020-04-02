Кабмин утвердил правила оформления больничного для пенсионеров на карантине

Правительство РФ утвердило порядок оформления больничных листов, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением COVID-19. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Правила распространяются на граждан, соблюдающих режим самоизоляции, за исключением тех, кто находится на дистанционном режиме работы или в ежегодном оплачиваемом отпуске. Листок нетрудоспособности, на основе которого выплатят пособие, будет сформирован сразу на 14 дней с 6 по 19 апреля в виде электронного документа.

Пособия выплатят по месту регистрации страхователя, а информация о находящихся на самоизоляции застрахованных гражданах будет передаваться в Фонд социального страхования их работодателями при помощи своих личных кабинетов. Доступ к личным кабинетам можно получить через единую систему идентификации и аутентификации или любым другим способом в соответствии с законодательством о персональных данных.

Ранее Минтруд РФ разъяснил, как будут оплачиваться каникулы из-за коронавируса. Если работник в марте-апреле находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в него не включаются. В связи с этим сам отпуск на это же количество дней не продлевается.