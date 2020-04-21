Лавров: США, судя по всему, приняли решение о выходе из Договора по открытому небу

В США, судя по всему, уже принято решение о выходе из Договора по открытому небу. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова.

По словам Лаврова, эксперты, которые следят за развитием ситуации вокруг договора, полагают, что в США уже принято решение по выходу из него.

«Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, и с другими членами НАТО, и с другими участниками Договора по открытому небу», - заявил Лавров.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.