Минпромторг внес девять судостроительных компаний в перечень системообразующих

Девять судостроительных компаний внесены в список системообразующих предприятий российской экономики. Об этом сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли.

В перечень вошли: АО «ОСК», АО «СК «Ак Барс», АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Концерн НПО «Аврора», АО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор», АО «ЦТСС», ФГУП «Крыловский ГНЦ» и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта».

Критериями для выбора стала выручка не менее 5 миллиардов рублей и численность штата не менее 2 тысяч человек.

В настоящий момент основная доля российского судостроения консолидирована в Объединенной судостроительной корпорации.