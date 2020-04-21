Цена майских фьючерсов WTI остается в отрицательных значениях

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на торгах во вторник, 21 апреля, выросла более чем на 80%, но цены остаются все еще отрицательными.

Так на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерс на WTI на май поднялся на 33,12 долларов и составил 4,51 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что в понедельник к окончанию торгов стоимость майских фьючерсов WTI рухнули почти на 300%, и достигли минус 37,63 доллара баррель. Сегодня, 21 апреля, последний день торгов фьючерсов на май.

Упали цены и майских фьючерсов нефти марки Brent по отношению к ценам при закрытии предыдущей сессии. Они опустились на 1,93 доллара и составляют 23,64 доллара за баррель.

Специалисты связывают обвал цен на WTI в отрицательную зону общим переизбытком предложений на нефтяном рынке, пишет «Интерфакс».

Раннее президент США Дональд Трамп прокомментировал рекордное падение фьючерсов заявив, что это краткосрочное явление. Глава Белого дома отметил, что текущие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои резервы.