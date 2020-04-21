В столичном метро прекратилась продажа разовых проездных.

В метрополитене Москвы прекратилась продажа разовых проездных. В соответствии с правилами введенных в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений, оплатить поездку станет возможно лишь с помощью карт «Тройка» и «Стрелка», привязав их к электронному пропуску не менее, чем за пять часов до поездки.

Как сообщает пресс-служба городского департамента транспорта, карты необходимо «привязать» к электронному пропуску, оформляемому на официальном портале мэра.

Также москвичам напомнили, что с 22 апреля проверка пропусков перейдет в автоматический режим: нарушителей будут выявлять по номерам автомобилей и по проездным и социальным картам.