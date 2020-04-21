В Благовещенске впервые с 1995 года выпало больше 20 миллиметров снега: видео
По данным амурского гидрометцентра, последний раз мощный снегопад прошел в регионе 6 апреля 1995 года, когда за одну ночь выпало 28 миллиметров снега.
© Видео: yana.krivda, natalyasem28, Instagram © Фото: yana.krivda, Instagram
Благовещенск накрыл циклон с ветром и снегопадом. 20 апреля в городе выпало 24 миллиметра осадков, что больше, чем за всю зиму, - в период с ноября по март выпало около 15 миллиметров.
По данным амурского гидрометцентра, последний раз столь мощный снегопад приходил в регион в 1995 году: 6 апреля того года за одну ночь в Благовещенске выпало 28 миллиметров снега.
Однако считающееся опасным метеорологическое явление не смутило жителей города: на кадрах, опубликованных в социальных сетях, они лепят снежную бабу и восхищаются белым покровом.