В Благовещенске впервые с 1995 года выпало больше 20 миллиметров снега: видео

Благовещенск накрыл циклон с ветром и снегопадом. 20 апреля в городе выпало 24 миллиметра осадков, что больше, чем за всю зиму, - в период с ноября по март выпало около 15 миллиметров.

По данным амурского гидрометцентра, последний раз столь мощный снегопад приходил в регион в 1995 году: 6 апреля того года за одну ночь в Благовещенске выпало 28 миллиметров снега.

Однако считающееся опасным метеорологическое явление не смутило жителей города: на кадрах, опубликованных в социальных сетях, они лепят снежную бабу и восхищаются белым покровом.