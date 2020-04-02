Центр Блохина не принимает пациентов в отделение химиотерапии из-за COVID-19 у сотрудника

С сегодняшнего дня Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Николая Блохина приостанавливает прием пациентов на лечение в отделение химиотерапии в связи с тем, что у одного из сотрудников медицинского учреждения подтвердился диагноз коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе клиники, все сотрудники данного отделения находятся на карантине и сдадут анализы на наличие COVID-19. Состояние самого заболевшего удовлетворительное.

Пациенты, которые уже находятся в химиотерапевтическом отделении центра Блохина, в настоящее время изолированы в своих палатах и взяты под особое наблюдение. При этом лечение их проходит в плановом режиме.