Построенная за месяц больница в Новой Москве приняла первых пациентов

Первых пациентов с коронавирусом приняла инфекционная больница, которую в кратчайшие сроки построили в поселении Вороновское в Новой Москве, сообщили в столичной мэрии.

«За сутки в новую больницу поступило 20 пациентов», - опубликованы на сайте московского правительства слова главврача городской клинической больницы №68 имени В.П. Демихова Сергея Переходова.

Строительство медицинского центра, занимающего площадь в 40 гектаров, начали строить 12 марта. В пятницу, 17 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел и открыл новое медучреждение.

На территории клиники, которая представляет собой автономный стационар в 80 тысяч квадратных метров, размещается около 50 одноэтажных строений и 14 секций в два-три этажа для общежитий. Медицинский центр является капитальным и должен принимать пациентов не одно десятилетие подряд. Мощность инфекционной больницы рассчитана на 800 койко-мест, в случае необходимости их количество можно увеличить до 900.

Ранее сообщалось, что строительство медцентра для пациентов с коронавирусом в Новой Москве чем-то напоминает китайский проект в Ухане. Однако там была построена больница, в два раза уступающая по площади московской. А для сооружения использовались временные конструкции.