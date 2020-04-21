В Минздраве РФ назвали дату запланированного окончания исследований вакцины от коронавируса

Вакцина Минздрава России от коронавируса находится в процессе разработки. В соответствии с запланированными сроками доклинические ее исследования должны закончиться к 31 мая. Об этом сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.

Как он заявил, сразу же после завершения данного этапа начнутся клинические испытания. Мясников подчеркнул, что озвученные им в эфире «Россия 24» цифры не являются окончательными.

Ранее в Государственном научном центре «Вектор» анонсировали начало испытаний вакцины от коронавируса. Сотрудник центра Наталья Думченко спрогнозировала начало процесса на июнь 2020 года, после получения разрешения Минздрава РФ.