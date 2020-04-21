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Финляндия после публикации о лагерях в Карелии запросила доступ к архивам ФСБ

Егор Левин
10:39 21.04.2020
Финская сторона выступила за дискуссию, в которой могли бы принять участие любые заинтересованные лица.
© Видео: СК РФ © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Министерство иностранных дел Финляндии запросило у ФСБ РФ доступ к рассекреченным историческим документам о финских лагерях на территории Карелии во время Великой Отечественной войны. Как заявили в ведомстве, данный вопрос был изучен еще после окончания военных действий контрольной комиссией союзников, а судебные аспекты процесса были урегулированы в Парижском мирном договоре 1947 года.

«Финляндия решительно выступает за предоставление доступа ко всем материалам архива исследователям и всем, кто заинтересован в этом, чтобы помочь общей дискуссии по этим вопросам. Это также относится к материалам, связанным с военнопленными и гражданским населением. По этим вопросам было опубликовано множество научных исследований», - говорится в заявлении финского министерства.

Внешнеполитическое ведомство Финляндии уверено, что эти вопросы нужно решать с привлечением научных кругов, так как интерпретация исторических событий - научное дело. При этом финские дипломаты предлагают продолжить существующее сотрудничество по работающим каналам.

Напомним, в Следственном комитете России проверят обстоятельства преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны. По данным ведомства, проверка инициирована по факту геноцида мирного населения региона по статье 357 Уголовного кодекса РФ. Следователи дадут правовую оценку после полноценного изучения всех рассекреченных материалов.

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