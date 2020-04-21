За сутки в России зарегистрировано 5 642 случаев инфицирования коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировано 5 642 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией выявлено в Москве - 3 083 человека. Почти половина новых пациентов с COVID-19, 45,5%, не имели ярких симптомов болезни.

По данным вторника, 21 апреля, в России всего зарегистрировано 52 763 случая инфицирования коронавирусом в 85 регионах страны. Скончались 456 человек с коронавирусом, за последние сутки - 51 пациент. Общее число выздоровевших людей в России составляет 3 873 человека, за сутки выписались из больниц 427 пациентов, из которых 219 - в Москве.

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что на сегодняшний день наиболее эффективным методом лечения пациентов является переливание плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию. В столице после проведенных процедур уже выздоровели три человека.