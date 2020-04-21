В России понизилась стоимость оптовой закупки бензина

На фоне нестабильной ситуации с нефтью оптовые цены на бензин в России опустились ниже границы себестоимости. Это произошло из-за снижения автотрафика вследствие введенных мер изоляции в связи с коронавирусной инфекцией.

Продажи бензина в России снизились на 30 - 70% в зависимости от региона. Издержки компаний выросли из-за демпфера, призванного минимизировать влияние обнуления экспортных пошлин и снижения налога на добычу полезных ископаемых при низких ценах на нефть на российский бюджет. В январе 2020 года демпфер составлял 100 рублей на тонну бензина, в настоящий момент - 17 000 рублей.

Таким образом, в совокупности с иными затратами на производство топлива, расходы компаний-производителей превосходят актуальные цены на Петербургской товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщает РБК.

Ранее в России зафиксировали снижение цен на бензин. В период с 5 по 12 апреля цена на АИ-95 упала на 0,07% до 46,10 рублей за литр, а цена на АИ-92 снизилась на 0,09% - до 43,04 рубля за литр.