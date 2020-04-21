В Москве еще 219 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве вылечились 219 пациентов с коронавирусом, таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 2 057 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 219 человек. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса», - рассказала Ракова.

Пациенты, которым перелили плазму крови от выздоровевших людей, быстрее идут на поправку, у них нет тяжелых осложнений, добавила вице-мэр, ссылаясь на слова врачей.

Специалисты проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Если все анализы подтверждают, что пациент здоров, то ему предлагают стать донором плазмы. Свою кровь могут сдать переболевшие коронавирусом пациенты, не имеющие осложнений, в возрасте от 18 до 55 лет.

На данный момент метод переливания донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) считается одним из наиболее эффективных методов лечения.

Ранее сообщалось, что в Москве после переливания донорской плазмы уже выздоровели трое пациентов с коронавирусом. Два москвича были выписаны через 10 дней после процедур, один - через две недели.