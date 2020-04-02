Экспортная цена нефти марки Urals стала отрицательной

Ценовые формулы экспортной нефти марки Urals внутри российского рынка, в связи со значительным падением стоимости нефтяных котировок на глобальном рынке сырья, в конце прошлого месяца приняли отрицательные значения.

В соответствие с информацией аналитического агентства Argus, в понедельник, 30 марта, цена нефти «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» достигла минус 1 007 рублей за тонну, а во вторник еще сильнее упала, дойдя до минус 1 200 рублей за тонну.

Таким образом, транспортировка сырья, расходы на экспортную пошлину и ряд иных затрат оказался выше цены продукта, установившейся в последние дни марта.

Перед этим сообщалось о падении стоимости нефти Urals в Северо-Западной Европе до минимальных отметок с 1999 года и установлении ее значения в 13 долларов за баррель.

По общим итогам прошлого месяца среднее значение котировки хоть и крайне заметно снизилось, но осталось в положительном диапазоне.

Ранее, президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором были подняты проблемы мирового рынка нефти. По их договоренностям состоялась встреча министров энергетики двух стран, на которой было принято решение о продолжении диалога оп данному вопросу.