Власти США заявили о снижении темпов заболеваемости коронавирусом

Динамика заражения коронавирусной инфекцией в США идет на спад даже в основных очагах распространения заболевания. С таким заявлением в понедельник выступил вице-президент США Майкл Пенс, который провел брифинг в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Пенс говорил о снижении числа госпитализаций и выявления новых случаев инфицирования. Вице-президент поблагодарил медиков и всех, кто занят борой с COVID-19.

«Американцы с каждым днем становятся ближе к победе над коронавирусом и открытию страны, чтобы США вернулись к работе», - цитирует CNN заявление Пенса.

На прошлой неделе власти 29 штатов приступили к постепенному смягчению ограничительных мер, вызванных пандемией. При этом, гражданам напоминают о необходимости соблюдения мер личной гигиены и социального дистанцирования.

На сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки зафиксировано более 782 тысяч инфицированных, от болезни и вызванных ею осложнений скончались более 41,5 тысяч человек.