Орбиту МКС скорректируют на 900 метров
Как сообщили в госкорпорации Роскосмос, данная мера нужна для правильной стыковки грузового корабля «Прогресс МС-14».
© Фото: Роскосмос
Двигатели грузового корабля «Прогресс-13» помогут скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС). Как сообщили в госкорпорации Роскосмос, данный маневр запланирован на сегодня, 2 апреля.
Это необходимо сделать для формирования рабочей орбиты станции перед запуском грузового корабля «Прогресс-14»для формирования рабочей орбиты станции МКС, который состоится 25 апреля.
В 15.41 по московскому времени будут запущены двигатели пристыкованного к станции корабля «Прогресс МС-13». Они будут работать в течение 427,5 секунд. Этого времени будет достаточно, чтобы высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.
В предыдущий раз коррекцию орбиты проводили 19 марта.