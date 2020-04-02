Орбиту МКС скорректируют на 900 метров

Двигатели грузового корабля «Прогресс-13» помогут скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС). Как сообщили в госкорпорации Роскосмос, данный маневр запланирован на сегодня, 2 апреля.

Это необходимо сделать для формирования рабочей орбиты станции перед запуском грузового корабля «Прогресс-14»для формирования рабочей орбиты станции МКС, который состоится 25 апреля.

В 15.41 по московскому времени будут запущены двигатели пристыкованного к станции корабля «Прогресс МС-13». Они будут работать в течение 427,5 секунд. Этого времени будет достаточно, чтобы высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.

В предыдущий раз коррекцию орбиты проводили 19 марта.