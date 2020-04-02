СМИ: ученые предупредили об особой опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19

Одновременное инфицирование коронавирусом и гриппом может быть особо опасно для больного и окружающих. Заболевания могут «накладываться» друг на друга, из-за чего тест-системам будет сложнее определить коронавирус, также болезнь может протекать гораздо тяжелее. Такого мнения придерживаются китайские и российские ученые.

В Китайско-японский госпиталь дружбы в Пекине поступил 69-летний пациент с высокой температурой и сухим кашлем. Три теста на коронавирус показали отрицательный результат, при этом у него был диагностирован грипп типа А. Однако, рентгеновские снимки показали явные признаки вирусной пневмонии у больного. Медики провели еще несколько тестов и обнаружили, что мужчина болен сразу и коронавирусом, и гриппом.

По словам доцента кафедры биофизики МФТИ, заместителя директора по научной работе ИФХЭ РАН Олега Батищева, коронавирус и грипп типа А принадлежат к разным «семействам» и могут существовать совместно.

«Грипп в основном поражает верхние дыхательные пути, а COVID-19 — нижние. Это совершенно разные типы вирусов с непохожей эволюцией и биологией. В случае ослабления иммунной системы вероятность того, что инфицирование вторым попавшим в организм патогеном будет идти по более тяжелому сценарию, повышается», — приводит слова Батищева сайт газеты «Известия».

Как считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, при заражении и гриппом и коронавирусом, тесты будут показывать у больного скорее наличие гриппа. Поэтому людям с симптомами COVID-19 следует делать как можно больше тестирований.

«Подобный пациент будет позитивен и для гриппа, и для коронавируса, если развитие обеих инфекций находится примерно на одной стадии. Если же грипп вошел в активную фазу и присутствуют все его симптомы, а COVID-19 человек только приобрел, то есть концентрация коронавируса в физиологических жидкостях еще низкая, - то во время тестов его не найдут», - отметил Волчков.

По статистике университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире зафиксировано 938373 случаев инфицирования COVID-19. Погибли 47273 человека, еще 194405 - выздоровели.